Helsinki/Moskova

Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla järjestettyjen "kansanäänestysten" äänestyslappuja avattiin tiistaina Melitopolissa. Luhanskin, Donetskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin "äänestysten" tuloksia pidetään yleisesti Moskovassa ennalta määrättyinä. Kuva: STRINGER

Venäjän masinoimat niin kutsutut kansanäänestykset päättyivät Ukrainassa tiistaina. Yleisen arvion mukaan Luhanskin, Donetskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin "äänestysten" tulokset oli Moskovassa jo ennalta määrätty.

Vähemmän yllättävästi venäläiset uutistoimistot kertoivatkin illansuussa alustavien tulosten osoittavan enemmistön äänestäneistä kannattavan liittymistä Venäjään. Näitä niin kutsuttuja tuloksia enemmän mielenkiinto kohdistui siihen, miten presidentti Vladimir Putin aikoo irvokasta vaalinäytelmää hyödyntää.

Putinin odotetaan pitävän puheen parlamentin molemmille kamareille perjantaina. Britannian sotilastiedustelun mukaan on olemassa "realistinen mahdollisuus", että Putin tuolloin ilmoittaa neljän ukrainalaisalueen liittämisestä Venäjään.

Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan uusien alueiden liittämisellä Venäjään tulee olemaan "seurauksia alueiden turvallisuudelle". Kremlin väitteen mukaan tämä johtuu siitä, että kyseisten alueiden "kansainvälisoikeudellinen asema" muuttuu Venäjään liittämisen jälkeen.

Ukrainan mukaan niin kutsutuilla kansanäänestyksillä ei ole mitään vaikutusta sen sotilaallisiin päämääriin.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi tiistaina, että Putinin päätös ei vaikuta mitenkään politiikkaan, diplomatiaan eikä Ukrainan toimintaan taistelukentällä.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg luonnehti "kansanäänestyksiä" huijaukseksi ja häpeämättömäksi kansainvälisen oikeuden rikkomukseksi.

Putin: Venäjä haluaa "pelastaa" ukrainalaiset

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström huomautti tiistaina Sotatieteiden päivillä, ettei Venäjä ole tähän saakka ollut oman lainsääntönsä mukaan sotatilassa. Hänen mukaansa on ilmeistä, että tilanne muuttuu, jos ja kun valekansanäänestysten neljä aluetta liitetään Venäjään.

– Tällöin Venäjä todennäköisesti faktisestikin voi katsoa joutuneensa sotaan ja sotatilaan, Forsström ennusti.

Putin itse totesi tiistaina haluavansa "pelastaa" valekansaäänestyksiä järjestäneiden ukrainalaisalueiden asukkaat. Putinin televisioitujen kommenttien mukaan tämä tavoite on koko Venäjän yhteiskunnan ja valtion huomion keskipisteenä.

Putin on aiemmin sanonut, että Venäjä käyttää kaikkia keinoja omien alueidensa suojelemiseksi. Näin ollen neljän alueen liittäminen Venäjään voisi tarkoittaa, että Venäjä siirtäisi niille ydinaseita estääkseen Ukrainan yritykset vallata alueet takaisin.

Ukrainalaisalueista uusi Venäjän hallintoalue?

Brittitiedustelun mukaan Venäjällä toivotaan alueiden liittämisilmoituksen lisäävän tukea Ukrainan sodalle. Samaan aikaan tappiot taistelukentällä sekä kompastellen edennyt liikekannallepano vaikuttavat juuri päinvastaiseen suuntaan, Britannian tiedustelu arvioi.

Venäläisten mediatietojen mukaan neljästä liitettävästä alueesta halutaan muodostaa yhdessä Krimin kanssa uusi, yhdeksäs federaatiopiiri Venäjälle, nykyisten kahdeksan lisäksi. Vuodesta 2014 saakka laittomasti miehitetty Krim kuuluu tällä hetkellä Venäjän eteläiseen federaatiopiiriin.

Putinin edustajaksi uuteen federaatiopiiriin on mediatietojen mukaan nousemassa presidentin läheinen liittolainen Dmitri Rogozin.

Länsimaat ovat sanoneet, ettei äänestyksillä ole mitään merkitystä ja niiden tulokset ovat mitättömiä. Euroopan unionin edustajan mukaan äänestykset ovat puhdasta huijausta.

Ukrainalaisten mukaan niin sanottuihin kansanäänestyksiin on liittynyt lukuisia väärinkäytöksiä. Ihmisiä on muun muassa kielletty poistumasta alueilta ennen kuin äänestykset on pidetty sekä heitä on uhkailtu, viety väkisin äänestämään ja uhattu ottaa vangiksi, jos he eivät äänestä.