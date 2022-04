Vladimir Putinin KGB-agentin ura loppui Neuvostoliiton hajoamiseen. Hän löysin nopeasti uuden tien: ensin byrokraatiksi, sitten presidentti Boris Jeltsinin pääministeriksi ja lopulta Venäjän presidentiksi. Kuva: SPUTNIK

Putinin tie sotaan

Tuore amerikkalaisdokumentti alkaa Venäjän turvallisuusneuvoston irvokkaalla näytöskokouksella. Vladimir Putin istuu salin toisessa päässä. Kaukana toisessa muut osanottajat nyökyttelevät kuin kuriin komennettu koululuokka. Johtaja ja ”lähipiiri”, tosiaan.

Näky ei kuitenkaan hymyilytä, kun tietää, mistä on kyse: hyökkäyksestä Ukrainaan. Putinin tie sotaan muistuttaa, kuinka määrätietoisesti Putin on sotaa valmistellut. Merkit ovat olleet ilmassa jo pitkään, jos niitä vain on halunnut lukea.