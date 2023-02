Soitin taas pitkästä aikaa kaverilleni Petrolle, joka asuu pienessä kylässä Kiovan pohjoispuolella. Elämä jatkuu, ja sähköäkin on taas saatu vähän enemmän – virta on viime aikoina ollut useammin päällä kuin pois, mikä on selvä parannus muutaman viikon takaiseen tilanteeseen. Juuri muuta iloista kerrottavaa ei kyllä sitten löydykään.

Sveitsiin sotaa paennut tytär lapsineen oli vuodenvaihteessa käymässä, samalla ehdittiin juhlia syntymäpäivätkin. Uudenvuodenyönä venäläiset järjestivät sitten aikamoisen ilotulituksen. Taivas välkkyi Kiovan yllä, kun Ukrainan ilmapuolustus ampui alas lennokkeja ja ohjuksia. Vieraat ovat nyt palanneet turvalliseen Sveitsiin.