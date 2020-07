Helsinki

Ukrainan armeija syytti maanantaina maan itäosan kapinallisten rikkoneen tulitaukoa vain muutama tunti sen alettua.

Ukrainan ja Venäjän tukemien kapinallisten tulitauko alkoi toissa yönä. Se on neuvoteltu Ukrainan, Venäjän ja Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusjärjestö Etyjin välillä.

Ukrainalaisten mukaan kukaan ei vahingoittunut, vaikka alueella oli armeijan mukaan ammuttu pienillä aseilla, kranaatinheittimillä ja raskailla konetuliaseilla.

Ukrainan armeijan mukaan se aikoo yhä jatkaa tulitaukoa. Kapinalliset taas ovat kiistäneet tulitauon rikkomisen.

Itä-Ukrainan niin kutsutun Donetskin kansantasavallan edustajat kertoivat Ukrainan väitteiden olevan provosointia, jonka pyrkimyksenä on horjuttaa tilannetta. Heidän mukaansa Donetskin kansantasavalta noudattaa tulitaukoa tarkkaan.

Venäjä kiistää tukevansa kapinallisia

Ukrainan itäosaan on neuvoteltu rauhaa jo useasti, ja myös tulitaukoja on julistettu useasti. Yksi neuvotteluissa takunnut asia on ollut se, että Venäjä on lähtökohtaisesti kieltänyt, että se tukisi kapinallisia Ukrainan itäosassa.

Sunnuntaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi soitti Venäjän presidentti Vladimir Putinille, jotta he voisivat keskustella askelista alueella käytävän sodan päättämiseksi.

Venäjän hallinnon mukaan Putin painotti vuonna 2015 solmitun Minskin sopimuksen toimeen panemista.

Minskin sopimuksen osapuolina olivat Venäjä, Ukraina, Ranska, Saksa ja Itä-Ukrainan kapinalliset. Sopimuksessa vaadittiin muun muassa raskaiden aseiden poisvetämistä ja Ukrainalle mahdollisuutta valvoa rajojaan yhdessä Venäjän kanssa.

Ukrainan hallituksen joukot ovat taistelleet Venäjän tukemia kapinallisia vastaan Donetskin ja Luhanskin alueilla jo vuosia.

Taistelut alkoivat sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan osaksi Venäjää vuonna 2014.

Yli 13 000 ihmistä on kuollut tähän mennessä Itä-Ukrainan konfliktin vuoksi.