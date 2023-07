Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti tiedotustilaisuuden Espanjan pääministeri Pedro Sanchezin kanssa. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Ukraina on valmis neuvotteluihin Venäjän kanssa, kun se on saavuttanut kansainvälisesti tunnustetut rajansa, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ukrainalaisuutistoimisto RBC:n mukaan.

Zelenskyin lauantaisesta lausunnosta on uutisoinut englanniksi muun muassa Meduza-uutissivusto. Ukrainalaispresidentti oli esittänyt näkemyksensä Espanjan pääministerin Pedro Sanchezin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Zelenskyi korosti, että rajat ennen Venäjän suurhyökkäystä viime vuoden helmikuussa olivat kontaktipinta Ukrainan ja miehittäjien välillä. Vuonna 2014 Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja asetti Itä-Ukrainan Donetskiin ja Luhanskiin nukkehallitukset.

Itsenäisen Ukrainan valtion kansainvälisesti tunnustetut rajat ovat sen sijaan vuodelta 1991, jolloin maa itsenäistyi Neuvostoliitosta.

Ukraina on todennut aiemmin useaan otteeseen, että rauhanneuvottelut voivat alkaa vasta, kun Venäjä on vetäytynyt miehittämiltään alueilta Ukrainasta.

Zelenskyin lauantaisesta lausunnosta kertoi Suomessa aiemmin ainakin Iltalehti.

ISW: Venäjä pelännee maihinnousua Hersoniin

Venäläisviranomaiset ylistivät pienen Ukrainan maihinnousujoukon torjumista Hersonin alueella kuin suurta voittoa, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Hersonin miehityshallinnon johtaja kertoi lauantaina venäläisjoukkojen tyhjentäneen Dneprjoen itärannan ukrainalaisjoukoista lähellä entistä Antonivkan siltaa.

ISW arvioi, että liioiteltu ylistys venäläisjoukkojen torjuntavoitosta antaa ymmärtää, että Venäjän sotilasjohto joko pelkää Ukrainan hyökkäävän Dneprjoen itärannalle Hersonissa tai se tahtoo epätoivoisesti uutisia voitoista Wagner-kapinan jälkimainingeissa. On myös mahdollista, että kumpikin arvioista pitää samaan aikaan paikkansa.

Venäjä iski tauon jälkeen Kiovaan

Venäjä teki ilmahyökkäyksen Ukrainan Kiovaan liki kahden viikon tauon jälkeen viikonloppuna. Venäjän lähettämät ohjukset ja droonit iskivät pääkaupunkiin myöhään lauantai-iltana, tiedotti Kiovan sotilashallinto.

Ukrainan ilmapuolustuksen ilmoitettiin onnistuneen torjumaan hyökkäyksen kokonaan. Alas ammuttiin kaikkiaan kolme Kalibr-risteilyohjusta ja kahdeksan iranilaisvalmisteista Shahed-hyökkäysdroonia.

Kiovan sotilashallinnon johtaja Serhiy Popko ilmoitti Telegram-kanavallaan, että tietoon ei ollut tullut iskun aiheuttamia henkilövahinkoja tai muita tuhoja.

Juttua päivitetty kauttaaltaan tiedoilla Zelenskyin lausunnosta ja Venäjän toimista 2.7 kello 15.00.