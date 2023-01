Helsinki

Venäjä on iskenyt jälleen uudenvuoden aikaan Ukrainaan. Kuva Kiovasta. Kuva: ROMAN PILIPEY

Ukraina ampui uudenvuodenyönä alas 45 venäläislennokkia, Ukrainan ilmavoimat kertoi sunnuntaina. Ilmavoimien mukaan lauantain puolella ammuttiin alas 13 lennokkia ja sunnuntain puolella vielä 32 lennokkia lisää.

Lennokkien kerrottiin olleen iranilaisvalmisteisia Shahed-lennokkeja. Ukrainalaisviranomaiset eivät kertoneet, ehtikö yksikään lennokki osua kohteeseensa.

Venäjä kohdisti uudenvuodenaattona Ukrainaan myös ohjus-iskuja, joissa ainakin yhden ihmisen kerrottiin kuolleen. Ukrainan armeija kertoi ampuneensa alas 12 Venäjän ampumasta 20 ohjuksesta.

ISW: Putin epävarma kyvystään hallita Venäjän informaatiotilaa

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lauantaina pitämä uudenvuodenpuhe osoitti jälleen, että Putin on epävarma kyvystään hallita Venäjän informaatiotilaa. ISW:n mukaan Putin keskittyy siksi perustelemaan sodankäyntiä ja sen hintaa kotiyleisölleen Venäjällä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti lauantaina uudenvuodenpuheen Venäjän eteläisen sotilaspiirin päämajassa. Kuva: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

Puheessaan Putin korosti moraalisen ja historiallisen oikeudenmukaisuuden olevan Venäjän puolella. ISW:n mukaan Putin piti puheensa Venäjän eteläisen sotilaspiirin päämajassa kuvatakseen itsensä aikaansaavana sota-ajan johtajana.

Ajatushautomon mukaan venäläisjoukkojen ammusvarastot ovat hupenemassa ja Venäjällä on siksi vaikeuksia ylläpitää operaatioidensa tahtia Ukrainassa.

ISW kertoo Venäjän jatkaneen lainvalvonnan tehostamista Ukrainan alueilla, jotka se väittää liittäneensä itseensä. ISW:n mukaan Venäjän miehityshallinto on tehnyt alueiden elinolosuhteista sietämättömiä paikallisille asukkaille.