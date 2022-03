Moskova/Kiova

Sotaa paenneet ukrainalaiset ylittämässä rajaa Moldovaan. Kaikkiaan noin 2,5 miljoonan ukrainalaisen arvioidaan paenneen sotaa ulkomaille. Kuva: Ciro Fusco

Ukrainan armeija syytti lauantaina Venäjän joukkoja siviilin ampumisesta. Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan naisista ja lapsista koostuva joukko oli perjantaina lähdössä kylästä Kiovan lähettyviltä sovittua evakuointireittiä pitkin, kun osaa ihmisistä ammuttiin ja osa pakotettiin takaisin kylään.

Kuolonuhreja on Ukrainan mukaan seitsemän ja joukossa on yksi lapsi. Viranomaiset ovat sanoneet, että takaisin kylään käännytettyihin on lähes mahdotonta pitää yhteyttä ja näille on vaikeaa tarjota humanitaarista ja lääkinnällistä apua.

Vahvistettua riippumatonta tietoa Ukrainan kertomuksesta ei ole, eikä Venäjä ole kommentoinut asiaa. Ukraina on syyttänyt Venäjän syyllistyneen sotarikoksiin kohdistaessaan iskuja siviileihin.

Venäjän joukot ovat lähestyneet Kiovaa viikonlopun aikana.

Venäjä syyttää Ukrainaa Mariupolin tilanteesta

Venäjä on puolestaan kutsunut Ukrainan humanitaarista tilannetta "katastrofaaliseksi" useissa kaupungeissa. Venäjä ei itse käytä aloittamastaan sodasta lainkaan termiä sota, vaan maa kutsuu sitä "sotilaalliseksi erityisoperaatioksi".

Venäjä on syyttänyt Ukrainaa infrastruktuurin tuhoamisesta siten, että siviilit jäävät vaille sähköä, vettä, ruokaa ja lääkkeitä. Ukrainan kanta on, että Venäjä on häirinnyt evakuointiyrityksiä eikä ole pitänyt kiinni sovituista tulitauoista. Erityisesti Mariupolin kaupungissa tilanne on myös avustusjärjestöjen mukaan erittäin kriittinen, eikä apua ole saatu perille.

Myös Venäjä on sanonut Mariupolin tilanteen olevan erityisen huono, mutta Venäjä syyttää Ukrainan "nationalisteja" satojentuhansien siviilien "pitämisestä ansassa" saarretussa kaupungissa.

Alueelta on useaan otteeseen raportoitu Venäjän kohdistaneen iskujaan siviilikohteisiin.