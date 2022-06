Kiova/Lontoo/Moskova

Ranskan presidentti Emmanuel Macron (toinen vasemmalla), Saksan liittokansleri Olaf Scholz (vasemmalla), Italian pääministeri Mario Draghi (toinen oikealta) ja Romanian presidentti Klaus Werner Iohannis (oikealla) tapasivat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin torstaina Kiovassa. Kuva: LUDOVIC MARIN / POOL

Ranska, Saksa, Italia ja Romania puoltavat Ukrainalle "välitöntä" jäsenehdokkaan asemaa Euroopan unioniin liittymiseksi, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron Kiovassa torstaina.

Macron kertoi asiasta yhteisessä tiedotustilaisuudessa Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin, Italian pääministerin Mario Draghin ja Romanian presidentin Klaus Johannisin kanssa. Nelikko oli saapunut Kiovaan aiemmin torstaina.

Scholz sanoi tulleensa Ukrainaan selkeän viestin kanssa. Sen mukaan Ukraina kuuluu eurooppalaiseen perheeseen, kertoi BBC.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kertonut komission antavan tällä viikolla selkeän signaalin Ukrainan pyrkimykselle tulla EU:n jäsenehdokkaaksi.

Scholz kertoi Twitterissä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin osallistuvan myöhemmin tässä kuussa järjestettävään vauraiden maiden G7-ryhmän huippukokoukseen.

Zelenskyin uskotaan osallistuvan kokoukseen videolinkin välityksellä.

Kokous järjestetään Saksassa 26.–28. kesäkuuta.

Ranska lähettää lisää Caesareita

Macron lupasi Ukrainalle myös lisää aseapua. Ukrainaan toimitetaan kuusi pitkänkantaman Caesar-haupitsia.

Ranska on jo aiemmin lähettänyt Ukrainaan 12 Caesaria, ja tulevina viikkoina niitä lähetetään Macronin mukaan kuusi lisää.

– Eurooppa on teidän (ukrainalaisten) puolella niin kauan kuin tarvitaan, voittoon asti, Macron sanoi.

Myös Scholz lupasi Saksan toimittavan Ukrainalle aseapua niin kauan kuin on tarpeen.

– Emme halua vain osoittaa solidaarisuutta vaan myös varmistaa tarjoamamme humanitaarisen, taloudellisen ja aseellisen avun jatkuvuuden, Scholz sanoi.

Scholz kuvaili sodan tuhoja hirvittäviksi

Käydessään tutustumassa Kiovan lähistöllä olevaan Irpiniin Scholz kuvaili näkymiä hirvittäviksi ja järjettömiksi. Ne kertovat hänen mukaansa Venäjän hyökkäyssodan raakuudesta, jossa ainoana pyrkimyksenä on tuho ja valloitus.

Venäläiset onnistuivat etenemään Irpiniin asti yrittäessään valloittaa Kiovaa sodan alkaessa.

Macron ylisti Irpinissä ukrainalaisten "sankaruutta" Venäjän hyökkäyksen edessä.

– Täällä, monien muiden paikkojen lisäksi, ukrainalaiset pysäyttivät Venäjän armeijan etenemisen Kiovaan, Ranskan presidentti sanoi.

– Paikka edustaa paitsi armeijan, myös Ukrainan väestön sankaruutta. Ja sen kyljessä näemme jälkiä barbaariudesta, Macron jatkoi.

Draghi lupasi Irpinissä, että kaikki Venäjän vahingoittamat ja tuhoamat alueet Ukrainassa jälleenrakennetaan.

– Me jälleenrakennamme kaiken. He ovat tuhonneet päiväkodit, he ovat tuhonneet leikkipuistot. Kaikki tullaan rakentamaan uudelleen, Draghi sanoi.

Sjeverodonetskin tilanne kiristyy - tuhansia siviilejä loukussa

Kaikki tärkeimmät Siverskyi Donets -joen ylittävät sillat Sjeverodonetskin kaupungin ja Ukrainan hallussa olevan alueen välillä on hyvin todennäköisesti tuhottu, kertoi Britannian puolustusministeriön tiedusteluraportti torstaina.

Tilanne on erittäin vaikea joen itäpuolelle jääneille taistelijoille ja siviileille.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi, että kaupungissa on loukussa 10 000 siviiliä.

– 100 000 asukkaasta noin 10 000 on jäljellä, Haidai sanoi Telegramissa.

Hän jatkoi Ukrainan armeijan pitävän vihollista loitolla "niin paljon kuin on mahdollista".

– He ovat haaveilleet Sjeverodonetskin hallinnasta jo lähes neljän kuukauden ajan, eivätkä he välitä siviileistä, Haidai sanoi.

Suurin osa Sjeverodonetskia alun perin puolustaneista ukrainalaisjoukoista on todennäköisesti onnistunut vetäytymään, Britannian tiedusteluraportissa arvioidaan.