Venäjä on jälleen varoittanut Suomea ja Ruotsia Natoon liittymisestä, kertoo uutistoimisto Tass.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoo Rossija 24 -tv-kanavalla, että Venäjä on varoittanut maita sekä julkisesti että kahdenvälisiä kanavia pitkin.

Zaharovan mukaan maille on kerrottu seurauksista, joita Natoon liittymisestä tulee.

Yhdysvallat valmistelee uutta 800 miljoonan dollarin arvoista aseapupakettia Ukrainalle, kertovat useat virkamieslähteet uutiskanava CNN:lle. Paketin hyväksymisen tarkemmasta aikataulusta ei lähteiden mukaan ole vielä tietoa.

Jäsenyyden pelätyt haitat eivät ole vaivanneet Norjaa

Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören mukaan Suomi ja Ruotsi olisivat tervetulleita liittymään Naton jäseniksi. Störe kuitenkin korostaa STT:n haastattelussa, että naapurimaat tekevät omat päätöksensä itsenäisesti ja demokraattisesti eikä kenenkään muun pidä työntää niitä mihinkään suuntaan.

Suomessa on epäilty Nato-jäsenyyden vetävän maan mukaan konflikteihin ulkomailla tai vaikeuttavan välittäjänä toimimista. Stören mukaan Nato-jäsenyys ei ole vaikeuttanut Norjan toimimista välittäjänä useissa konflikteissa. Hänen mukaansa päätökset Norjan mahdollisesta osallistumisesta Naton operaatioihin on myös voitu tehdä aina kotimaassa.

Venäjä yrittää murtaa Ukrainan puolustuksen idässä

Venäjä jatkaa joukkojensa keskittämistä Ukrainan itärajalle samaan aikaan kun taistelut Donbassin alueella kiihtyvät ja Venäjän joukot yrittävät murtautua läpi Ukrainan puolustuslinjoista, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä katsauksessaan Twitterissä.

Venäjän ilmavoimien toiminta Ukrainan pohjoisosissa pysynee vähäisenä, koska joukot ovat vetäytyneet Kiovan pohjoispuolelta. Täsmäiskujen vaara on kuitenkin olemassa kaikkialla Ukrainassa, puolustusministeriö varoittaa. Hyökkäyksillään kaupunkeihin ympäri Ukrainaa Venäjä yrittää häiritä täydennysjoukkojen ja aseiden kuljettamista maan itäosaan.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Venäjä iski keskiviikon vastaisen yön aikana yli tuhanteen sotilaskohteeseen Ukrainassa. Venäjä sanoo niin ikään tuhonneensa toistakymmentä panssariajoneuvoa tai tankkia ja kuusi miehittämätöntä lennokkia.

Tietoja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Yhdysvallat lähettää kalustoa Ukrainaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden myönsi tiistaina toimittajille, että maa aikoo lähettää lisää tykistökalustoa Ukrainaan.

Ukrainaan on jo saapunut Yhdysvaltain viime viikolla lupaamaa raskaampaa sotakalustoa aiemmasta 800 miljoonan dollarin arvoisesta aseapupaketista. Pakettiin kuului muun muassa helikoptereita, panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja sekä kenttätykkejä.

Bidenin hallinto on antanut Ukrainalle puolustustukea ennen suunniteltua uutta pakettia yhteensä yli 3,2 miljardin dollarin edestä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korosti jälleen länsimaisen aseavun merkitystä Ukrainan puolustukselle tiistai-iltana julkaistussa puheessaan. Zelenskyin mukaan Ukrainan kumppanimailla on moraalinen velvollisuus antaa Ukrainalle vuosikausia varastoissa maannutta kalustoa.

– Jos saisimme nyt kumppaneidemme tuleviksi viikoksi suunnittelemaa apua, se pelastaisi tuhansia ihmishenkiä. Toivon, että kumppanimme ovat tietoisia tästä ja ymmärtävät, että jokaisella päivällä on merkitystä, Zelenskyi kertoi puheessa.

Pentagon: Ukrainalle on toimitettu hävittäjiä ja varaosia

Yhdysvaltojen puolustusministeriö ilmoitti, että Ukrainalle on toimitettu hävittäjiä ja lentokoneen varaosia maan ilmavoimien auttamiseksi. Puolustusministeriön tiedottaja John Kirby ei kertonut, kuinka monesta koneesta on kysymys, minkä tyyppisiä ne ovat tai mistä ne ovat peräisin.

Hän totesi, että Ukrainalla on nyt käytössään enemmän hävittäjiä kuin mitä sillä oli kaksi viikkoa sitten ja antoi ymmärtää, että lähetetyt koneet ovat venäläisvalmisteisia.

– Muut maat, joilla on kokemusta tämänkaltaisista lentokoneista, ovat voineet auttaa heitä saamaan lisää koneita lentokuntoon, Kirby sanoi.

Ukraina on jo viikkojen ajan pyytänyt auttajiaan lähettämään sotakoneita. Ukraina on erityisesti pyytänyt venäläisvalmisteisia Mig-29 -koneita, jotka ovat maan lentäjille tuttuja. Kyseisiä koneita on ollut joissakin Itä-Euroopan maissa, kuten Puolassa.

Yhdysvallat on Kirbyn mukaan auttanut varaosien kuljettamisessa, mutta ei toimittanut kokonaisia koneita.

Puolan Mig-koneiden vieminen Ukrainaan oli esillä maaliskuussa. Yhdysvallat asettui tuolloin vastahankaan, koska epäili, että Venäjä näkisi sen merkkinä Naton sekaantumisesta sotaan.

Britannian tiedustelutiedot: Venäjän etenemiseen vaikuttavat edelleen ympäristölliset, logistiset ja tekniset haasteet

Venäjän joukkojen etenemiseen vaikuttavat edelleen ympäristölliset, logistiset ja tekniset haasteet sekä erittäin motivoituneet Ukrainan joukot, arvioi Britannian sotilastiedustelu tiistai-iltaisessa Ukraina-katsauksessaan.

Brittitiedustelun mukaan Venäjän jatkuvaa epäonnistumista tavoitteidensa saavuttamisessa kuvastaa kyvyttömyys päihittää Mariupolin kaupungin ukrainalaisvastarintaa.

Venäjän iskut Itä-Ukrainan Donbassin alueella ovat lisääntyneet, mutta brittien mukaan Ukrainan joukot ovat saaneet torjuttua useita Venäjän etenemisyrityksiä.

Myös Ukrainan presidentti Zelenskyin mukaan venäläisjoukkojen iskut Itä-Ukrainassa ovat lisääntyneet.

– Tilanne Mariupolissa on pysynyt ennallaan: äärimmäisen vakavana. Venäjä estää kaikki yritykset järjestää humanitaarisia käytäviä ja kansalaistemme pelastamista, Zelenskyi sanoi.

Uutista päivitetään uusimmilla tiedoilla päivän aikana.