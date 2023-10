24. huhtikuuta 2022, ZaporizhzhjaVanja Mariupolista. Hän pelasti tämän kissan peittämällä sen omalla vartalollaan pommituksen aikana. Hänen isänsä pelasti Vanhan ja kissan tämän alla myöskin omalla vartalollaan. He pelastuivat. Kauhea tarina. Julkaisen myös videon hänestä ja hänen perheestään. Muistan hänen äitinsä sanat: ”Pahin asia mitä voi tapahtua on se, kun lapsesi kysyy: ’Äiti, kuolenko minä?’ He selviytyvät Mariupolista ja jättivät kaupungin taakseen elävinä.

Kuva: Andriy Dubchak / Frontliner