Kuvassa Venäjän ohjusiskussa 2. maaliskuuta tuhoutunut asuinrakennus Zaporizhzhjan kaupungissa.

Ukraina määräsi torstaina haavoittuvassa asemassa olevien asukkaiden pakollisen evakuoinnin etulinjan läheisyydessä maan koillisosassa sijaitsevasta Kupjanskin kaupungista ja sen lähialueilta.

Venäläisjoukot vetäytyivät syyskuussa avainasemassa olevista kaupungeista Harkovan alueella mukaan lukien Kupjanskista. Kaupunki sijaitsee lähellä etulinjaa, ja paikalliset ovat pelänneet, että se saatettaisiin jälleen vallata.

Harkovan alueen sotilashallinto on kertonut verkkosivuillaan, että Kupjanskin alueella on aloitettu lapsiperheiden ja liikuntarajoitteisten asukkaiden pakolliset evakuoinnit. Päätöstä perusteltiin epävakaalla turvallisuustilanteella, joka on seurausta venäläisjoukkojen jatkuvasta tykistötulesta alueella.

Harkovan kuvernööri Oleg Sinegubov sanoi torstaina, että Venäjä on tulittanut useita asutuksia alueella tykistön, raketinheitinten sekä kranaatinheitinten avulla. Tulen kohteeksi on joutunut myös Kupjanskin kaupunki.

Kolme kuoli ohjusiskussa kerrostaloon

Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin kolme ihmistä on kuollut Venäjän ohjusiskussa Ukrainan eteläosassa sijaitsevassa Zaporizhzhjan kaupungissa. Ohjus osui viranomaisten mukaan kerrostalorakennukseen.

Ukrainan poliisi kertoi Facebookissa, että nukkumassa olleet asukkaat jäivät loukkuun raunioiden alle.

Kaupungin pormestarin Anatoli Kurtjevin mukaan seitsemän iskussa haavoittunutta ihmistä kuljetettiin sairaalaan. Joukossa on raskaana oleva nainen.

Tammikuussa Venäjän kerrostaloon tekemässä iskussa sai surmansa ainakin 45 ihmistä Dnipron kaupungissa. Tuolloin uhrien joukossa oli kuusi lasta.

Ukraina kertoi torjuvansa jo 80 prosenttia Venäjän ohjusiskuista

Ukrainan asevoimat on kertonut Kyiv Independentin mukaan tehostaneensa ilmatorjuntaansa. Nykyisellään Ukrainan mukaan se torjuu noin 80 prosenttia kaikista Venäjän tekemistä ohjusiskuista. Asiasta on kertonut Ukrainan asevoimien korkea-arvoinen komentaja Serhi Najev Facebookissa.

– Tällä hetkellä ohjusten torjuntaprosenttimme on muuttunut huomattavasti ja on 80 prosentissa tai paikoin jopa korkeammalla. Ilmatorjuntaspesialistimme ovat kehittyneet aiempaa ammattimaisemmiksi ja kyvykkäämmiksi, Najev sanoi.

Samalla myös venäläisten kerrotaan muuttaneen toimintatapojaan sodan edetessä, minkä vuoksi Ukrainan ilmatorjuntajoukkojen on jatkuvasti analysoitava vastustajan toimintaa.

Zelenskyi: Talvi on ohi

Venäjä on jatkanut iskuja ympäri Ukrainaa muun muassa energiainfrastruktuuriin läpi talven. Keskiviikkoillan puheessaan kansalle presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi pitäneensä kolmen tunnin tapaamisen Ukrainan energiayhtiöiden johdon, lainsäätäjien ja sotilasjohdon kanssa energiajärjestelmän tilasta.

– Talvi on ohi. Se oli hyvin vaikea, eikä ole liioittelua sanoa, että jokainen ukrainalainen koki nämä vaikeudet. Tästä huolimatta olemme onnistuneet tuottamaan Ukrainalle energiaa ja lämpöä, Zelenskyi sanoi.

Presidentin mukaan uhka Ukrainan energiainfrastruktuuria kohtaan jatkuu edelleen, vaikka talven vaikeimmat ajat ovatkin takana. Ukrainan tiedustelu vahvisti helmikuun lopulla, että Ukrainan energiainfrastruktuurin tuhoaminen on yhä Venäjän tavoitteena.

Brittitiedustelu: Liikkuminen Ukrainassa vaikeutuu lämpenevän sään takia

Lämpenevä sää tekee liikkumisesta Ukrainan läpi vaikeampaa, arvioi Britannian puolustusministeriö tiedusteluraportissaan torstaina. Ministeriön mukaan tämä hyödyttää tyypillisesti sodan puolustautuvaa tahoa eli Ukrainaa.

Lämpötilat ovat nousseet laajalti nollan yläpuolelle, mikä on aiheuttanut mutaisia olosuhteita Ukrainan alueella.

Brittien tiedusteluraportin mukaan on lähes varmaa, että maaliskuun puoleenväliin mennessä Ukrainan läpi liikkuminen on vaikeimmillaan lämpötilojen noustessa edelleen.

– Tämä hidastaa maaoperaatioita ja haittaa raskaampien panssaroitujen ajoneuvojen liikkumista maastossa, etenkin Bahmutin alueella, raportissa sanotaan.