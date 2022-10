Helsinki/Kiova/Moskova

Kuva Kiovasta maanantain lennokki-iskujen jälkeen. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Useisiin ukrainalaiskaupunkeihin on maan viranomaisten mukaan tehty jälleen iskuja. Guardianin mukaan viranomaiset olivat aamulla ennen yhdeksää raportoineet iskuista Kryvyi Rihin, Dnipron, Harkovan ja Mykolajivin kaupunkeihin.

Myöhemmin Ukraina kertoi, että myös pääkaupunki Kiovaan on isketty. Maan presidentin kanslian apulaispäällikön Kyrylo Tymoshenkon mukaan iskut olivat kohdistuneet Kiovan alueella sijaitsevaan voimalaitokseen. Myös Kiovan pormestari Vitali Klitshko on kertonut viestipalvelu Telegramissa Kiovassa aamulla havaitusta räjähdyksistä.

Eilen Ukraina kertoi Venäjän iskeneen muun muassa pääkaupunki Kiovaan, missä ainakin neljä kuoli. Iskuissa käytettiin ukrainalaisviranomaisten mukaan iranilaisia kertakäyttöisiä kamikazelennokkeja, jotka tuhoutuvat itsekin hyökkäyksessä.

Kiovassa surmansa saaneiden lisäksi neljä ihmistä kuoli ukrainalaisviranomaisten mukaan eilen raketti-iskussa Koillis-Ukrainassa Sumyn alueella.

Ydinvoimayhtiö: Venäjä ottanut kiinni kaksi Zaporizhzhjan ydinvoimalan työntekijää

Ukrainan valtiollisen ydinvoimayhtiön Energoatomin mukaan Venäjä on ottanut kiinni kaksi Zaporizhzhjan ydinvoimalan työntekijää. Energoatom syyttää sosiaalisessa mediassa julkaisemassa lausunnossaan Venäjää työntekijöiden kidnappauksesta.

Kiinni otetut työntekijät on ydinvoimayhtiön mukaan viety toistaiseksi tuntemattomaan paikkaan.

Venäjällä asuinalueella tapahtuneessa hävittäjän maahansyöksyssä kuoli ainakin 13

Venäjällä eilen asuinalueella tapahtuneen hävittäjän maahansyöksyn yhteydessä syttyneessä tulipalossa kuoli ainakin 13 ihmistä. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot ministeriöiden antamien tietojen perusteella.

Loukkaantuneita on 19. Koneen kaksi lentäjää käyttivät heittoistuinta ja selvisivät hengissä.

Su-34-kone syöksyi maahan Jeiskin kaupungissa maan lounaisosassa lähellä Ukrainan rajaa ja aiheutti tulipalon yhdeksänkerroksisessa asuinrakennuksessa. Venäjän puolustusministeriön mukaan kone oli lähtenyt harjoituslennolle sotilaskentältä Venäjän eteläisessä sotilaspiirissä. Koneeseen oli tullut toimintahäiriö, kun toinen sen moottoreista syttyi tuleen nousuvaiheessa. Koneen syöksyttyä asuinalueelle sen polttoainesäiliö oli ministeriön mukaan syttynyt tuleen.

Venäjän tutkintakomitea sanoi aloittaneensa rikostutkinnan ja lähettäneensä paikalle tutkijoita.

Jeisk sijaitsee Asovanmeren rannalla vastapäätä Venäjän miehittämää aluetta eteläisessä Ukrainassa.

USA:n ulkoministeri Blinken: Kylmän sodan jälkeinen aika on tullut päätökseensä

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin mukaan sota Ukrainassa on tuonut kylmän sodan jälkeisen ajan päätökseensä. Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa puhuneen Blinkenin mukaan meneillään on tiivis kilpailu siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja tämän kilpailun keskiössä on teknologia.

Blinkenilta kysyttiin tilaisuudessa muun muassa tiedoista, joiden mukaan Venäjä käyttää Ukrainassa iranilaisia lennokkeja. Ulkoministeri arvioi, että lennokkien käyttö on merkki kasvaneesta epätoivosta. Lennokkeja käytetään hänen mukaansa hyökkäyksissä siviilejä ja kriittistä infrastruktuuria vastaan.

Blinkenin kommenteista uutisoi muun muassa Guardian.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba vaati maanantaina Iranin vastaisia pakotteita Venäjän käyttämien iranilaisvalmisteisten lennokkien iskettyä eri puolille Ukrainaa. EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell sanoi puolestaan aiemmin maanantaina, että EU etsii konkreettisia todisteita Iranin osallisuudesta Ukrainan sotaan.