Sjevjerodonetskin alueella on taisteltu kiivaasti viime päivinä. Nyt Ukraina kertoo vallanneensa alueita takaisin.

Ukraina on saanut vallattua takaisin joitakin alueita Sjevjerodonetskin kaupungissa, kertoo Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai. Hänen mukaansa Ukrainan joukkojen hallussa on nyt noin puolet kaupungista, kun aiemmin Venäjä oli jo saanut vallattua noin 70 prosenttia Sjevjerodonetskista.

– He olivat aiemmin saaneet haltuunsa suurimman osan kaupungista, mutta nyt asevoimamme ovat lyöneet heitä pois. He ovat kärsineet todellakin valtavia tappioita, Haidai sanoi lauantaina CNN:n mukaan.

Ukrainan sodan rajuimmat taistelut käydään nyt Sjevjerodonetskissa, jonne Venäjä on keskittänyt joukkojaan ja jossa on käyty kiivaita katutaisteluja. Se ja naapurikaupunki Lysytshansk ovat viimeinen osa Luhanskin aluetta, joka ei ole Venäjän hallussa.

– Koko alueella tilanne on edelleen vaikea, ja Sjevjerodonetsk on nyt taisteluiden keskittymä, koska Venäjän armeija on ymmärtääksemme laittanut kaikki reservinsä sille suunnalle, Haidai sanoi.

Hänen mukaansa Ukraina sai myös estettyä joukkojensa joutumisen saarretuksi Lysytshanskissa.

Venäjän hallussa on noin 90 prosenttia Luhanskista, ja perjantaina Britannian puolustusministeriö arvioi, että Venäjä saa Luhanskin alueen kokonaan haltuunsa kahden viikon sisällä. Haidai kertoi perjantaina pitävänsä arviota epärealistisena. Hänen mukaansa Luhanskia aiotaan edelleen puolustaa tiukasti.

Haidain mukaan taistelutilanne Itä-Ukrainassa voi muuttua merkittävästi, kun Ukraina saa lähiaikoina länneltä suuresti kaipaamiaan pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmiä. Tähän mennessä Venäjä on onnistunut etenemään Donbassissa keskittämällä valtavat määrät tykistötulta ja ilmaiskuja pienille alueille ja tuhoamalla kaiken tieltään.

– Mutta heti kun meillä on riittävästi länsimaisia pitkän kantaman aseita, saamme ajettua heidän tykistönsä pois asemistaan. Ja sen jälkeen Venäjän jalkaväki pakenee juoksujalkaa, Haidai sanoi perjantaina AFP:n mukaan.

Sekä Yhdysvallat että Britannia kertoivat tällä viikolla lähettävänsä Ukrainaan raketinheitinjärjestelmiä.

Venäjä valmistelee hyökkäystä Slovianskiin

Haidain mukaan humanitaarinen tilanne Sjevjerodonetskissa on hyvin vaikea, koska taisteluiden keskellä sekä siviilien evakuointi että humanitaarisen avun toimittaminen on hankalaa. Sjevjerodonetskin tilanne muistuttaa jossain määrin aiemmin nähtyjä tapahtumia satamakaupunki Mariupolissa, sillä myös siellä ukrainalaiset puolustajat pitävät edelleen hallussaan kaupungin laajaa teollisuusaluetta.

Myös naapurikaupunki Lysytshanskissa tilanne on synkkä. Kaupungin pormestarin mukaan noin 60 prosenttia infrastruktuurista on tuhoutunut Venäjän pommituksessa, eivätkä internet- ja puhelinverkot ole toiminnassa.

Taistelut ovat jatkuneet myös Donetskin alueella, jossa Venäjä vahvistaa ja varustaa Ukrainan armeijan mukaan joukkoja jatkaakseen hyökkäystä kohti Slovianskin kaupunkia. Venäjä on keskittänyt alueelle jopa 20 pataljoonan taktista ryhmää.

Perjantaina Venäjä yritti vallata kaksi pienempää kaupunkia Slovianskin lähistöllä, mutta epäonnistui yrityksessään Ukrainan armeijan mukaan. Slovianskin eteläpuolella sijaitseva Kramatorskin kaupunki on suurin yhä Ukrainan hallussa oleva keskus Donetskin alueella.

Juttua päivitetty kauttaaltaan ja lisätty uudet tiedot Venäjän hyökkäyssuunnitelmista kello 13.