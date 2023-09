Kiova/Moskova

Ukraina teki perjantaina ohjusiskun Venäjän Mustanmeren laivaston esikuntaan Krimin Sevastopolissa. Asiasta kertoivat ensin Krimin miehitysviranomaiset ja Venäjän puolustusministeriö. Myöhemmin Ukrainan armeija vahvisti olleensa ohjusiskun takana.

Sosiaalisessa mediassa jaettiin perjantaina lukuisia kuvia Sevastopolin ilmaiskujen jäljistä. Ukrainan ohjukset mitä ilmeisimmin osuivat Venäjän Mustanmeren laivaston esikuntarakennukseen. Kuva: Kuvakaappaus / X

Venäjän puolustusministeriön tiedotteen mukaan viisi muuta ohjusta ammuttiin alas ilmapuolustusjärjestelmillä.

Ministeriö kertoi yhden ihmisen kadonneen ohjusiskun yhteydessä. Ministeriö kertoi ensin yhden ihmisen kuolleen, mutta tarkensi myöhemmin tämän olevan vain kateissa.

Tuhojen laajuudesta ei ollut vielä perjantaina iltapäivällä selvyyttä. Sevastopolin kuvernöörin Mihail Razvozhajevin mukaan päämajassa syttyi iskun jäljiltä tulipalo.

Krimin niemimaa joutui perjantaina myös ennennäkemättömän kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoi puolestaan Venäjän nimittämän Krimin kuvernöörin Sergei Aksjonovin neuvonantaja Oleg Krjutshkov.

Kyberhyökkäyksen kerrottiin kohdistuvan internet-palveluntarjoajiin. Internet-katkoksia pyrittiin Krjutshkovin mukaan perjantaina korjaamaan.

Tieto kyberhyökkäyksestä tuli hetki sen jälkeen, kun Ukrainan kerrottiin iskeneen Venäjän Mustanmeren laivaston esikuntaan.

"Harvinaisen rajuja iskuja"

Britannian puolustusministeriö arvioi perjantaisessa tiedusteluraportissaan sekä Ukrainan että Venäjän kokeneen viime päivinä harvinaisen rajuja iskuja syvällä rajojensa sisällä.

Tiedusteluraportti julkaistiin ennen Krimille perjantaina kohdistunutta iskua. Siinä viitattiin muun muassa Tshkalovskin lentotukikohtaan Moskovan alueelle tällä viikolla tehtyihin iskuihin.

Tiedusteluraportin mukaan Venäjän eri puolille Ukrainaa tekemät iskut lienevät osin seurausta Venäjällä ja Krimillä raportoiduista iskuista.

Sekä Ukrainan että Venäjän iskut Mustallamerellä ja sen ympäristössä ovat lisääntyneet Venäjän vetäydyttyä viljanviennin turvanneesta sopimuksesta heinäkuussa.

Viljakuljetuksia lähtenyt uutta merireittiä pitkin

Viljaa kuljettava alus on lähtenyt Ukrainasta ja on suuntaamassa kohti Egyptiä, kertoi Ukrainan infrastruktuurista vastaava ministeri Oleksandr Kubrakov perjantaina. Odessan alueella sijaitsevasta Tshornomorskin satamasta lähteneen aluksen lastina on 17 600 tonnia viljaa.

Ukraina kokeilee uutta merireittiä ja pysyttelee Naton jäsenmaiden Bulgarian ja Romanian hallitsemilla vesillä vältellen kansainvälisiä vesiä.

Kyse on vasta toisesta viljakuljetuksesta uudella reitillä. Ensimmäinen alus lähti Ukrainasta uutta reittiä pitkin kohti Aasiaa aiemmin tällä viikolla kyydissään 3 000 tonnia viljaa.

Ukraina on jo onnistuneesti kuljettanut uutta reittiä pitkin useita rahtialuksia ilman viljaa.