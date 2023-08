Moskova

Arkistokuva Kertshinsalmen sillalta. Kuva: STRINGER

Ukraina on iskenyt lennokein venäläiseen säiliöalukseen Kertshinsalmen alueella, kertoo venäläisuutistoimisto Tass meripelastusviranomaisten tietoihin pohjaten.

Iskun vuoksi liikenne strategisesti merkittävällä Kertshinsalmen sillalla keskeytyi noin kolmeksi tunniksi, mutta jatkui varhain lauantaina. Silta yhdistää Krimin niemimaan Venäjään.

Tassin siteeraamien meripelastusviranomaisten mukaan säiliöalus vahingoittui iskussa. Aluksella kerrotaan olleen 11 ihmistä. Polttoainetta ei ole Tassin mukaan vuotanut aluksesta.

Räjähdys näkyi niemimaalla asti

Moscow Times -lehti on tunnistanut kyseisen aluksen kemikaalitankkeri SIG:ksi, joka on Yhdysvaltain pakotteiden alaisena. Alus on päätynyt Yhdysvaltain pakotelistalle, koska sitä oli käytetty lentopetrolin toimittamiseen Syyriaan maan presidentti Bashar al-Assadia tukeville venäläisjoukoille.

Zaporizhzhjan alueen Venäjän miehityshallinnon edustajan Vladimir Rogovin mukaan useat aluksen henkilöstön jäsenistä ovat haavoittuneet iskussa rikkoutuneen lasin vuoksi. Rogovin mukaan räjähdys aluksella näkyi niemimaalta käsin.

Meriliikennettä seuraavan tarkkailusivuston perusteella SIG oli paikallaan hieman salmen eteläpuolella ja hinaajat olivat aluksen apuna.

Iskujen määrä ollut kasvussa

Viimeisin hyökkäys Mustallamerellä tapahtui päivä sen jälkeen, kun Ukraina ilmoitti tehneensä iskun Venäjän Novorossijskin laivastotukikohtaan.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukrainan asevoimat yritti iskeä laivastotukikohtaan kahdella miehittämättömällä veneellä. Ministeriön mukaan venäläiset alukset tuhosivat veneet.

Mustallamerellä tehtyjen iskujen määrä on ollut kasvussa sen jälkeen, kun Venäjä irtautui viime kuussa Mustanmeren viljanvientiä suojelleesta sopimuksesta.