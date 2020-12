Vielä kesän alussa, jalkaleikkausten jälkeisessä toipumisvaiheessa mentiin varovaisesti, mutta nyt vauhtia ja virtaa riittää vaikka muille jaettavaksi. Hyvä, kun itse pysytään perässä!

Sitten viime kevään on menty kuntokuurilla: on tehty useiden kilometrien lenkkejä vaihtelevassa maastossa, on uitu luonnonvesissä, on ollut allasjumppaa ja fysioterapiaa. Ruokavaliota täydennetään muun muassa nivelten hyvinvointiin tarkoitetuilla ravintolisillä. Lääkkeitä ei enää tarvita.