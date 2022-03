Lasikankaan komea ukkometso ei pelkää ihmisiä. Se antaa tulla lähelle ja jatkaa ruokailua lumihangessa. Kuva: Tarmo Somero

Pattijoen Ylipäässä eli Lasikankaan kylässä on talossa jos toisessakin napsittu luontokuvia metsosta, joka on saapastellut pihapiirissä tänä talvena. Se on istuskellut terassilla ja tutkaillut maisemia trampoliinilla ja lennähtänyt milloin millekin nyppylälle katselemaan, miltä mikäkin piha näyttää.

Viime viikolla metso pyrähti Tarmo Someron pihapiiriin ja antoi filmitähden tavoin ottaa kuvia itsestään.