7-vuotias Irina Hekkala on oppinut uimakoulussa muun muassa kuplien puhaltamista veteen. Taustalla isä Mikko Hekkala. Kuva: Pekka Peura

Aurinkoisten kesäpäivien jälkeen taivas on pilvessä, mutta se ei hidasta lasten menoa Viinavuoren uimarannalla Lumijoella. Osa lapsista on jo riemuiten vedessä, kun muut vielä riisuvat. Uimakoulussa on alkamassa neljäs opetuspäivä 5–7 -vuotiaiden ryhmässä. Paikalla on myös seitsemänvuotias Irina Hekkala. Hänestä uimakoulussa on ollut mukavinta vesileikki, jossa uintipötkylää kaulitaan.

– Uimakoulussa olen oppinut puhaltamaan kuplia veteen, mutta kaikkein jännittävintä on ollut uiminen, Irina kertoo. Opettaja on hänen mielestään hauska.