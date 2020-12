Koronasuositukset ovat yhä voimassa Suomessa. Ennen joulua THL kehotti ihmisiä välttämään tungosta, jotta epidemiatilanne ei pahenisi. Kuva: Tomi Kosonen

Suomalaiset ovat eläneet hiljaiseloa koronapandemian takia lähes koko vuoden. Kun matkustelukin on jäänyt väliin, monella saattaa olla rahaa nyt käytettävänä poikkeuksellisen paljon alennusmyynteihin.

Joululahjarumba ehti tuskin loppua jouluaattona, kun ensimmäiset alennusmyyntimainokset lävähtivät ruuduille sosiaalisen median ja sähköpostiviestien muodossa. Joulupäivänä myös televisio täyttyi talviale-mainoksista.

Koronatartuntojen kasvu on taittunut viime päivinä. THL kertoi lauantaina, että Suomessa on todettu 173 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on todettu tähän mennessä 34 821.

Onko vaarana, että tartuntamäärät lähtevät jälleen nousuun, jos suomalaiset rynnivät sankoin joukoin alennusmyynteihin?

– Alennusmyyntien suhteen kannattaa noudattaa samoja periaatteita kuin muutenkin eli pysytellä poissa alennusmyynneistä, jos on vähänkin koronaan sopivia oireita ja hakeutua niiden sijaan testeihin. Kannattaa miettiä kaksi kertaa, kannattaako ylipäätään suunnata kovin ruuhkaisiin tilanteisiin, huolehtia kaupassa etäisyyksien pitämisestä, käyttää maskia aina sisätiloissa, jossa on muita ihmisiä ja huolehtia käsihygieniasta tarkasti. Koronavilkkua varten kannattaa pitää puhelin hyvässä latauksessa ja mennä kotiin tullessa ensimmäiseksi käsienpesulle, luettelee THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

"Suurin osa pyrkii toimimaan niin oikein kuin mahdollista"

Mika Salminen muistuttaa, että alennusmyyntiostoksia voi tehdä myös verkossa.

Salminen muistuttaa, että ostoksia voi tehdä myös turvallisesti kotisohvalta.

– Kaupassa fyysisesti asioinnin sijaan kannattaa käyttää monipuolisia verkko-ostamisen vaihtoehtoja, joita monet liikkeet ovat ottaneet käyttöön. Varmasti sieltäkin löytyy alennuksia. Kauppiaat voivat toki myös tehdä osuutensa esimerkiksi huolehtimalla siitä, että kaupoissa on riittävästi tilaa myös alennustiskien ympärillä ja jos liiketila on pieni, huolehtimalla siitä, että tilaan ei tule kerralla liikaa asiakkaita. Kaikkien liikkeiden vakiovarusteisiin tulisi korona-aikana kuulua käsien desinfiointipiste heti liikkeeseen astuttaessa.

– Kaupoissa ei kuitenkaan olla yleensä samojen toisilleen vieraiden ihmisten läheisyydessä kovin pitkään. Siitä ei pääse tietenkään mihinkään, että jos ihmiset pysyvät enemmän kotona, riskit sekä omalle tartunnalle ja myös tartuntojen leviämiselle ovat pienempiä, Salminen muistuttaa.

"Olen aika huono alennusmyyntishoppailija"

Salminen luottaa siihen, että suomalaiset jaksavat noudattaa suosituksia, vaikka koronaväsymys uhkaa ja tieto rokotusten käynnistymisestä voi luoda vääränlaista turvallisuudentunnetta.

– Uskon vakaasti siihen, että suurin osa ihmisistä pyrkii toimimaan niin hyvin ja oikein kuin se heille suinkin on mahdollista. Riskejä ei elämässä koskaan voi saada olemattomiksi, mutta kyllä jokainen voi vähentää omia koronariskejään melko yksinkertaisin toimin huomattavasti. Ja jos on tehnyt parhaansa ja silti käy niin huono onni, että tartunnan saa, ei siitä kannata itseään soimata.

Palataan vielä alennusmyynteihin. Aikooko koronantorjunnan kasvoiksi Suomessa kohonnut Salminen itse ostoksille?

– En ole kovasti asiaa suunnitellut. Olen aika huono alennusmyyntishoppailija. Hankin ehkä uudet talvikengät, jos sopivia tulee vastaan eikä ole liian paljon tungosta.