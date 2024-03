Kansainväliseen Nordic Response 24 -harjoitukseen osallistua miehiä ja kalustoa 13 maasta, eniten Norjasta, Suomesta ja Ruotsista. Kuva: Elli Alasaari

Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa järjestettävä Nordic Response 24 -sotaharjoitus on monella tavalla historiallinen.

Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa Nato-alueiden puolustuksen harjoitteluun sotilasliiton täysjäsenenä. Kyseessä on Puolustusvoimien historian suurin osallistuminen kansainväliseen harjoitukseen ulkomailla.

Ruotsista voi tulla Naton jäsen kesken Norjan johtamaa, ensi viikon perjantaina päättyvää harjoitusta. Unkarin Ruotsin jäsenyydelle antaman hyväksynnän muodolliseksi sinetiksi tarvitaan enää Unkarin uuden presidentin allekirjoitus. Se saataneen muutaman päivän sisällä. Ja sen jälkeen Ruotsin Nato-jäsenyyden alkaminen on vain parin päivän asia.

Neljäskin ennen näkemätön asia koetaan. Presidentti Alexander Stubb tekee ensi torstaina ensivierailunsa ulkomaille ja seuraa harjoitusta Pohjois-Norjassa.





Nordic Responsen ideana on testata Naton reaktiokykyä sitä vastaan suunnattuun hyökkäykseen, joka laukaisisi Naton perussopimuksen viidennen artiklan velvoitteet. Artiklan mukaanhan hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan velvoittaa muita jäsenmaita puolustamaan hyökkäyksen kohdetta.

Harjoituksissa mahdollisilla hyökkääjillä on keksityt nimet, mutta tiedossa tietysti on, minkä maan aikeita vastaan nyt harjoitellaan. Nato on Euroopassa palannut takavuosikymmeniltä tuttuun tilanteeseen, jossa hyökkäyksen uhka tulee Venäjältä.

Nordic Responseen osallistuu noin 20 000 sotilasta, joista suomalaisia nelisen tuhatta. Norjalaisia osallistujia on noin 8 000, ruotsalaisia 3 000. Kaikkiaan mukana on sotilaita ja kalustoa 13 Nato-maasta, esimerkiksi 110 lentokonetta.





Myös Oulu ja Oulunsalon lentokenttä ovat mukana poikkeuksellisella tavalla. Koska Rovaniemen lentokentän pinta on kehnossa kunnossa, Suomen 12:sta mukana olevasta Hornet-hävittäjästä neljä tukeutuu harjoituksessa Oulunsaloon.

Läntisen Lapin teillä harjoitusajan kovimmat ruuhkat kestävät tulevasta torstaista ensi viikon tiistaihin. Ainakin Enontekiöllä harjoitus näkyy majoituspaikkapulana. Jos nämä ilmiöt ärsyttävät hiihtoloman viettäjiä, kannattaa muistaa se painava syy, miksi sotilaat ja kalusto ovat täällä.

Suurilla sotaharjoituksilla on laajempi tavoite kuin osallistuvien maiden yhteistoiminnan testaus. Harjoitukset ovat voiman ja yhtenäisyyden näyttö ulospäin, tässä tapauksessa ennen kaikkea aggressiiviselle Venäjälle.

Venäjä ei tällä hetkellä ole uhka Pohjolan turvallisuudelle. Kynnys Venäjän sotilaallisiin toimiin Naton alueella on äärimmäisen korkea juuri Naton viidennen artiklan "muskettisoturiperiaatteen" takia. Naton sotilaallisen voiman ja valmiuksien ylläpito pohjoisessa tukee suoraan myös Suomen turvallisuutta.