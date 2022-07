Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen korostaa, että Fortumin kriisi saksalaisen tytäryhtiön Uniperin talousvaikeuksissa kuuluu omistajaohjausministerinä hänelle. Oppositio on vaatinut jo pääministeri Sanna Marinia keskeyttämään kesälomansa vaikean tilanteen vuoksi. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen ja Saksan Uniper-kiistassa on eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan kyse Saksan omista sisäpoliittisista ratkaisuista. Kyse on pohjimmiltaan siitä, millaisen kaasulaskun Saksa on valmis lähettämään omille kansalaisilleen.

Hänen mukaansa Fortumin ja Uniperin näkökulmasta tilanteesta ei päästä eteenpäin ilman, että kohonneita kustannuksia siirretään myös Uniperin asiakkaille.