Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) luottaa, että lentoyhteydet saadaan Finnairissa palautettua markkinaehtoisesti tilanteen normalisoituessa. Kuva: Jarmo Kontiainen/arkisto

Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry:n kevätkokouksessa lauantaina puhunut Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen muistutti, että Finnair voi palvella suomalaisia vain, jos sen toiminta on kannattavaa ja yhtiö pysyy pystyssä.

– Ilman Finnairin operoimia reittejä Suomen lentoliikenneyhteydet olisivat todennäköisesti hyvin paljon suppeammat, mikä vaikeuttaisi ulkomaankauppaa ja matkailua.

Finnair on itse kertonut, että se tarkastelee reitistöään kuukausittain ja on valmis avaamaan reittejä nopeallakin aikataululla. Tuppurainen on luottavainen sen suhteen, että lentoyhteydet saadaan yhtiössä palautettua markkinaehtoisesti tilanteen normalisoituessa.

Lisätalousarvioneuvotteluiden pöytäkirjaan on kirjattu, että koko maan saavutettavuuden ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi hallitus huolehtii nykytasoisen lentoasemaverkoston säilymisestä. Hallitus tarkastelee kaikkia käytössään olevia vaihtoehtoja kotimaan lentoyhteyksien turvaamiseksi Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään, Kokkola-Pietarsaareen ja Kemiin.

– Ollaan siis luottavaisin mieli ja maltetaan tämä epävarmuuden aika, Tuppurainen totesi.

Vaikka valtio omistaakin Finnairista yli puolet, valtio ei voi osakeyhtiölakia ja hyvää hallintotapaa rikkomatta määrätä yhtiötä sellaisiin päätöksiin, jotka vaarantaisivat sen toiminnan kannattavuuden ja olisivat kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun vastaisia, Tuppurainen muistutti.

– Pidän tärkeänä, että Finnair kantaa yhteiskunnallista vastuuta maakuntien ja ulkomaiden lentoyhteyksien ylläpitämisessä.

Tuppurainen uskoo, että Postiin nimitetty uusi hallitus pystyy hoitamaan yhtiötä siten, että sillä on hyvä tulevaisuus maamme merkittävimpänä logistiikkayhtiönä.

– Työntekijöille muutokset voivat olla joskus hankalia, mutta hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti on etsittävä keinoja sopeutua muutokseen ja valmistautua työnkuvien muuttumiseen.

Tällä viikolla tehdyistä päätöksistä Tuppurainen nostaa esille periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi.

– Kyseessä on poikkeuksellisen kattava, yli 20-kohtainen toimenpideohjelma, jolla puututaan muun muassa alipalkkaukseen ja muuhun työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin, veronkiertoon ja muuhun talousrikollisuuteen.

SDP:n varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari toi esille neljännen lisätalousarvion yhteensä 5,5 miljardin euron tuesta koronakriisistä nousuun.