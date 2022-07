– Ajatus tämän tyyppisestä kuntosalista on ollut jo pitkään puheen tasolla. Vielä viimeisiä viilauksia tehdään ja sitten tämä on mahdollista avata kaikille, kertoo Anu Markus tyytyväisenä.

Kunnon Farmi on crossfit-tyyppinen kuntosali, jota Markus on puuhannut oman työnsä ohessa viime kesästä alkaen. Perheensä pellolle perustetun farmikuntosalin tausta-ajatuksena on osaltaan farm strong -termi, jolla tarkoitetaan maatilan töissä kasvavaa fyysistä suorituskykyä.