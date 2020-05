Kunnanjohtaja Vesa Anttila on käyttänyt nopeissa päätöksissä poikkeustilavaltuuksia, vaikka niitä ei ole aktivoitu kunnille. Kuva: Arkisito/Heli Rintala

Tyrnävän kunnanjohtajan poikkeusolojen perusteella tekemät päätökset on listattu kunnan verkkosivuilla. Palvelut-sivustolla on 14 eri kohtaa, joilla kunnanjohtaja Vesa Anttila on nopeuttanut kunnan reagointia koronaepidemian takia.

Kyse on ollut muun muassa erilaisten asiakasmaksujen hyvittämisestä ja kuljetussopimusten muutoksesta. Lisäksi on päätetty hyvityksistä opettajille oman puhelimen käytöstä, kouluruokailusta etäopetuksessa oleville ja käynnistetty puhelinneuvonta koronan vuoksi.