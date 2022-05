Pohjois-Pohjanmaan alueella on torstain aikana sammutettu useita maastopaloja.

Tyrnävälle annettiin torstai-iltana hälytys suuresta maastopalosta, kun kulotus riistäytyi hallinnasta ja tuli uhkasi levitä metsään. Paikalle hälytettiin aluksi liuta pelastuslaitoksen yksiköitä, mutta lopulta tuli saatiin taltutettua kuuden yksikön voimin. Koko peltoalue kasteltiin sammutustöiden yhteydessä.

Aiemmin päivällä ruohikkoa paloi myös Raahen Vihannissa. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan ruohikkoa ja puita paloi noin viiden metrin etäisyydellä omakotitalosta. Palo saatiin sammutettua, eikä tuli levinnyt rakennuksiin. Hälytys tästä palosta tuli neljän jälkeen iltapäivällä.

Siikajoen Revonlahdella puolestaan tuli karkasi nuotionpohjasta ja levisi halkopinoon ja maastoon. Kaikkiaan maastoa paloi noin 30 metriä kertaa 40 metriä kokoinen alue.

Pelastuslaitoksen mukaan naapurin alkusammutus rajasi paloa merkittävästi.

Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa ruohikkopalovaroitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan ruohikkopalojen vaara on suuri. Jokilaaksojen pelastuslaitokselta muistutetaan, että avotulen teko on kielletty.