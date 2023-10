Lassilan Taimiston helmi on tummakeijuangervo "Mette". Kaunokainen sai nimensä taimiston nykyisen omistajan, Maarit Lassilan tyttären mukaan. – Appeni Pentti Lassila on tehnyt valtavan työn taimiston perustamisessa ja emokasvien vaalimisessa. Tästä minun on hyvä jatkaa.