Tyrnävän peltomaisemat halutaan tuoda esiin matkailijoille, kuvassa on joutsenia Tyrnävän pelloilla. Kuva: Pekka Peura

Pohjolan rengastiehen on liittynyt mukaan uutena kohteena Tyrnävä. Pohjolan rengastie on Oulun seudulla sijaitseva reitistö, joka avattiin avattiin virallisesti kesällä 202. Rengastie on ollut erityisesti luontomatkailijoiden suosiossa.

Tyrnävän lisäksi rengastiessä ovat mukana Hailuoto, Ii, Kempele, Raahe, Kalajoki, Rokua, Liminka, Syöte ja Oulu.

– Rengastien myötä saamme kuntamme matkailukohteet paremmin näkyväksi seudullisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, kertoo Tyrnävän kunnan matkailun kehittämisestä vastaava sivistysjohtaja Elina Vehkala tiedotteessa.

Pohjolan rengastie on lanseerannut uuden verkkokaupan, joka sisältää pohjoisen elämyksiä etenkin luonto- ja aktiivimatkailijoille. Kaupan valikoima täydentyy jatkuvasti, ja luvassa on palveluita ja elämyksiä kaikkiin vuodenaikoihin.