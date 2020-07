Koronaviruksen myötä suurin osa asiantuntijatyöstä on siirtynyt etätyöksi verkkoon. Teknologiat asettavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita työelämälle, joka vilisee erilaisia some- ja yhteistyöalustoja ja pikaviestimiä, kun käytössä on muun muassa Teamsit, Slackit, Twitterit, Zoomit ja WhatsAppit.