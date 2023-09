Pohjois-Pohjanmaan työttömyys jatkaa kasvuaan. Maakunnassa oli elokuun lopussa 19 800 työtöntä työnhakijaa, mikä on 12,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste on nyt 10,4 prosenttia, kun koko maassa se on 9,4 prosenttia.

Työllisyystilanne kohenee vuosittain koulujen alkaessa elokuussa, kuten tänäkin vuonna: työttömiä oli elokuussa 3000 vähemmän kuin heinäkuussa. Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Maakunnan korkein työttömyysaste on Pudasjärvellä (14) ja matalin Limingassa (5). Oulun työttömyysaste on 12,1.

Työttömyys on kasvanut eniten 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa kasvua on 26,5 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden työttömyys nousi vain hieman.

Viime vuoden elokuusta maakunnan miesten työttömyys on kasvanut 16,9 prosenttia ja naisten 7,2 prosenttia.

Pyhännän konkurssiuutiset näkyvät

Työttömien suhteellinen määrä on kasvanut rajusti Pyhännällä (+122 prosenttia) jossa suuri työllistäjä Jukkatalo hakeutui elokuun lopussa konkurssiin. Lumijoellakin työttömien määrä kasvoi 84 prosenttia vuoden takaiseen.

Uusien työpaikkojen määrä jatkoi laskuaan lähes kaikissa ammattiryhmissä. Tämän vuoden elokuussa uusia työpaikkoja ilmoitettiin vapaaksi 4300, mikä on yli 26 prosenttia vähemmän, kuin viime vuonna.

Vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli elokuussa 7150, mikä oli reilu 800 eli 12,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut kaikissa seutukunnissa. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on pysytellyt pitkään samalla tasolla, heitä on noin 3500.

Kainuussa tilanne parempi

Kainuussa työttömiä työnhakijoita on nyt ennätysvähän, 2433, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli elokuun lopussa 7,9 prosenttia, mikä on ELY-keskusalueista kolmanneksi matalin. Pitkäaikaistyöttömien määrä tippui 3 prosenttia vuoden takaisesta.

Kainuussakin uusien työpaikkojen määrä on hiipunut kesäkuusta lähtien. Uusia avoimia paikkoja ilmoitettiin elokuussa 36 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan ammattilaisista on pulaa usealla alalla, kuten hoitoalalla sekä metsä- ja kalataloudessa.