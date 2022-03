Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus julkaisi tiistaina positiivisia uutisia maakunnan työttömyystilanteesta.

Työttömyys on laskenut vuoden takaisesta noin 18 prosenttia, eli työttömiä oli helmikuussa 4500 vähemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti lomautettujen määrä on vähentynyt. Maakunnan työttömistä noin 37 prosenttia on ollut työttömänä vähintään vuoden.