Pohjois-Pohjanmaalla oli lokakuun lopussa 21 600 työtöntä työntekijää, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen tiedotteessa. Luvussa on mukana myös lomautetut työntekijät.

Ely-keskuksen mukaan työttömien määrä on edelleen korkea. Heitä on tänä vuonna 4000 enemmän kuin vuosi sitten.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli lokakuun lopussa 2 800, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuusta lomautukset ovat vähentyneet reilulla sadalla.

Pohjois-Pohjanmaan työnhakijoista miehiä oli 12 400 ja naisia 9 200. Syyskuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 500:lla henkilöllä, joista 400 oli naisia.

Avoimia työpaikkoja oli lokakuussa 9000, mikä on 750 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon 4600. Palvelu- ja myyntitehtäviin haettiin erityisesti myyjiä, ja rakennusalalle haettiin muun muassa rakennustyöntekijöitä, kirvesmiehiä ja sähköasentajia.

Keväällä alkanut koronakriisi nosti työttömyyden rajuun nousuun. Suuri osa kasvusta johtui lomautettujen määrän moninkertaistumisesta maalis–huhtikuun aikana, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Kesällä lomautettujen määrä putosi rivakasti, ja syksyllä määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta parempaan tai huonompaan.

Työttömien työnhakijoiden määrä on korkeampi lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa verrattuna vuoden takaiseen. Ainoastaan Siikalatvalla ja Pyhännällä työttömien määrä on pienempi. Suhteellisesti eniten työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana Sievissä, Siikajoella ja Alavieskassa.