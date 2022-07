Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoissa oli kesäkuussa auki yli 12 000 työpaikkaa. Kuva: Maarit Kesti

Työttömien määrä on vähentynyt Pohjois-Pohjanmaalla. Kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 19 700, mikä on 3 500 työtöntä kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä vähentyi maakunnassa tasaisesti alkuvuoden aikana, mutta toukokuusta työttömien työnhakijoiden määrä nousi lähes 2 600:lla. Tämä selittyy pääosin oppilaitoksista valmistuneiden ilmoittautumisilla TE-palveluihin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni myös tasaisesti. Kesäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 6 500, mikä on 1 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita on ollut noin 3 500. Määrä nousi tasaisesti koronakaudella, mutta viime kuukausina nousu on pysähtynyt.

Pitkäaikaisesti lomautettuja oli kesäkuun lopussa vajaat 1 000 henkilöä. Tämä on 800 lomautettua vähemmän kuin vuosi sitten.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 10,4 prosenttia. Koko maassa työttömyysaste on 9,9 prosenttia.

Suhteessa vähiten työttömiä on Pyhännällä, sillä kunnan työttömyysaste oli 5,3 prosenttia. Korkein työttömyysaste on Pudasjärvellä: 13 prosenttia. Oulun työttömyysaste on myös maakunnan korkeimpia, sillä kaupungin työttömyysaste on 12,1 prosenttia.

Suhteellisesti eniten työttömien määrä on pudonnut vuoden takaisesta Lumijoella, Merijärvellä ja Siikajoella.

Työpaikkoja avoinna yli 12 000

Maakunnassa on kysyntää uusille työntekijöille, sillä kesäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaalla oli avoinna 12 100 työpaikkaa. Tämä on 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Työtä on tarjolla runsaasti etenkin ravintola-alalla, rakennusalalla, sote-palveluissa ja myynnin tehtävissä. Avoimia paikkoja on esimerkiksi tarjoilijoille, lähihoitajille, kokeille, kirvesmiehille, telineasentajille, ravintolatyöntekijöille ja toimisto- tai laitossiivoojille.

Eniten avoimia työpaikkoja eli 1 500 paikkaa oli avoinna palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmälle. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille avoimia paikkoja oli lähes 1 300 ja muiden työntekijöiden ammattiryhmälle 1 100 paikkaa.

Viime vuoteen verrattuna uusien työpaikkojen määrä vähentyi viidessä ammattiryhmässä. Eniten uusien työpaikkojen määrät vähenivät rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, maa- ja metsätaloustyöntekijöiden ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmissä.

Eniten uusia työpaikkoja on tullut hakuun johtajien ammattiryhmässä ja palvelu- ja myyntialalla.