Työttömien määrä on laskenut sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa. Kuvituskuva. Kuva: Maarit Kesti

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien määrä on laskenut ja avoimien työpaikkojen määrä on kääntynyt kasvuun. Asiasta kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa yhteensä 17 600. Se on noin 2 200 vähemmän kuin vuosi sitten ja noin 3 500 vähemmän kuin heinäkuussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 300, mikä on 1 300 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Koko maakunnan työttömyysaste oli elokuussa 9,3 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin koko maan työttömyysaste 9,1 prosenttia. Vähiten työttömiä on Lumijoella, jossa työttömyysaste on 3,9 prosenttia. Pudasjärvellä työttömyysaste on maakunnan korkein, 11,4 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli elokuun aikana avoinna lähes 10 600 työpaikkaa. Uusia näistä oli 5 800. Etenkin tarjoilijoille, kokeille, rakennustyöntekijöille, kirvesmiehille ja lähihoitajille oli elokuussa tarvetta.

Kainuussa ennätysvähän työttömiä

Kainuussa työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys pienenevät alueen ely-keskuksen mukaan kovaa vauhtia, sillä maakunnassa oli elokuun lopussa vain hieman yli 2 500 työtöntä työnhakijaa. Tämä on vähiten vuoden 2006 kirjatun Työnvälitystilaston ensimmäisen tiedon jälkeen.

Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta 14 prosenttia.

Kaikkiaan Kainuussa työttömyysaste oli kuun lopussa 8,2 prosenttia eli koko maan lukua alhaisempi.

Avoimia työpaikkoja maakunnassa oli elokuussa 1 344.

Pulaa Kainuussa oli etenkin terveydenhuollon asiantuntijoista ja erityisasiantuntijoista, eli lääkäreistä, hammaslääkäreistä, eläinlääkäreistä ja sairaanhoitajista. Myös asiakaspalvelutyöntekijöistä, vartijoista, prosessityöntekijöistä ja teollisuustuotteiden kokoonpanijoista oli pulaa.