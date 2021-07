Ääniteknikko Leo Lindgren on ollut työtön viime kesästä lähtien. Työttömyyden aikana Lindgren on pitänyt ammattitaitoaan yllä erilaisilla harrastelijaprojekteilla. Kuvassa hän on kotonaan, taustalla olevissa näytöillä on avoinna ohjelma, jolla Lindgren teki äänen jälkityöt erääseen harrastajavoimin tehtyyn elokuvaan.

Kuva: Mauri Ratilainen