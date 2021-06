Oulu

Haukiputaalla on ihmetelty, miksi purkutyöt eivät edisty. Kuva: Pekka Kallasaari

Haukiputaan Asemakylällä sijaitsevat Pohjola-opiston entiset rakennukset eivät ole vieläkään kadonneet Kiiminkijoen varresta. Purkutyöt paikalla alkoivat viime kesänä, ja niiden piti valmistua viimeistään tämän vuoden alkupuolella.

Haukiputaalla seisahtanutta tilannetta on ihmetelty.

Tontin rakennuksineen omistaa Biotermo Oy. Yhtiön toimitusjohtaja Petri Hietala kertoo, että purkutöiden tyssäämisen syynä ovat alihankkijan kiireet.

– Odotamme asbestipurkutöitä saapuvaksi. Toimittaja ei ole siltä osin vielä tullut. Kun saadaan asbestityöt tehtyä, aletaan lyömään sitä maan tasalle.

Ehkä syksyllä

Asbestin käyttö rakentamisessa oli tavallista aina 1990-luvulle saakka. Se ei tullut Petri Hietalalle yllätyksenä, että viime vuosisadan puolivälissä rakennetuissa taloissa asbestia on.

Purkajan kiireet sen sijaan tulivat.

– Ovat olleet kuulemma niin työllistettyinä, että me olemme joutuneet odottelemaan.

Tähän mennessä Pohjola-opiston entisiltä sijoilta on on ehditty purkaa yksi rakennus, jossa ei ollut asbestia. Hietala ei käy arvailemaan, milloin on valmista.

– Kun se on jo nyt näin paljon myöhässä, niin en uskalla aikataulua kertoa. Toivon mukaan syksyllä ollaan jo konepurkutöissä.

Vaarallisuutensa vuoksi asbestipurkutyö on tarkoin säänneltyä. Luvanvarainen työ on pääpiirteittäin sallittua vain hyväksytyille ammattilaisille.

Asumista tilalle

Vuonna 1956 perustettu Pohjola-opisto toimi purettavalla paikalla vuoteen 2002 saakka. Asemakylän rakennukset ovat ränsistyneet tyhjillään jo toistakymmentä vuotta.

Kemiläinen Biotermo Oy hankki tontin rakennuksineen toissa vuonna. Petri Hietalan mukaan paikalle on tulossa asuinrakennuksia, mutta kovin tarkkaa tietoa tulevasta ei ole.

– Se on vielä auki, että paljonko tulee. Se riippuu tulevasta urakoitsijastakin. Käymme parhaillaan neuvotteluja mahdollisten toimijoiden kanssa. Toteutukseen on useampaakin vaihtoehtoa.

Rakentamisen aikataulukin on Hietalan mukaan auki. Oulussa on totuttu hyvinkin pitkiä aikoja viipyileviin rakennushankkeisiin.

Voitaisiinko tässä tapauksessa haarukoida edes sen verran, että tuleeko valmista tällä vuosikymmenellä?

– Tätä vuosikymmentä on vielä aika pitkään jäljellä. Eiköhän, Hietala pohtii.

Yhtenä tyypillisenä jumittajana Oulussa on nähty kaavoituksen ja rakentamiseen liittyvän byrokratian valmiiksi verkkainen eteneminen, jota valituskierre voi venyttää edelleen.

Kaavallisia hidasteita Pohjola-opiston entiselle tontille rakentamiselle ei Petri Hietalan mukaan kuitenkaan ole.

– Se menee varmasti ennakkomarkkinoinnin kautta, kuten mikä hyvänsä kohde. Kun on riittävä kysyntä, niin se lähtee liikkeelle, Hietala pohtii tulevaa rakentamista.