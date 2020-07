Kalat nousevat Iijoella Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan uomaan. Kuva: Iijoen vanhan uoman hanke

Raasakan vanhan luonnonuoman kehittämiseksi Iijoella on luvassa uusia toimia tänä kesänä.

Voimalaitoksen alakanavan ja Uiskarin kalatien välillä syvennetään joen pohjaan kulku-ura. Uralla ja poistamalla kalan kulkua haittaavaa karikkoa parannetaan lohen, taimenen, siian ja nahkiaisen nousua kalatielle ja vanhaan uomaan.

Kalatieseurannassa on selvinnyt, että kalat eivät pääse kalatielle, kun voimalaitoksessa on vähän virtausta ja merivesi on alhaalla. Kulku-uran tarkoitus on edistää kalojen nousua kaikissa oloissa.

Kaivutyöt alkavat heti olosuhteiden salliessa.

Samalla jokiosuudelle on suunniteltu ja rakennettu myös virrankehitin nousukalojen houkuttimeksi. Virrakehitintä testataan, kun kulku-ura on tehty. Sillä pyritään lisäämään veden virtausta kalatien alapuolella. Tarkoitus on tehdä ennen pitkää 2–3 keitintä, joiden avulla saadaan aikaan tekovirtaus. Se puolestaan moninkertaistaa virtaaman.

Vastaavanlaisia virrankehittimiä on ollut aikoinaan käytössä tukin uitossa muun muassa Iijoella.

Tänä kesänä on lisäksi tarkoitus vielä kunnostaa lohen ja taimenen kutualueita. Pohjapatojen yläosiin tehtävä sorastus pohjautuu viime syksynä tehtyyn kutupaikkakartoitukseen.

Alueen virkistyskäyttöä yritetään lisätä parantamalla Pakasensuvannon venereittiä pohjaamalla. Syyskesällä on tarkoitus raivata rantarisukkoja.

Töiden tarkoitus on kalojen nousu- ja lisääntymisolosuhteiden parantaminen ja alueen virkistyskäytön lisääminen. Iijoen vanhan uoman hanke on Iin kunnan, PVO Vesivoiman ja Pohjois- ja Etelä-Iin kalastuskuntien hankekokonaisuus vuosina 2017–2021.

Muutokset ovat tuottaneet tulosta. Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan uomaan on kolmen seurantavuoden aikana noussut vuosi vuodelta enemmän kaloja. Lohi kutee ja lisääntyy siellä luontaisesti, ja isommat poikaset valmistautuvat jo merivaellukselle.