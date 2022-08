Lapin Punaisen Ristin palveluiden piirissä on tällä hetkellä 653 tilapäistä suojelua hakenutta ukrainalaista. Heistä noin 72 prosenttia on työikäisiä. Lapissa ukrainalaisia on työllistynyt muun muassa pesulatyöhön, siivous- ja puhtaanapitotehtäviin sekä hoitoalan avustaviin tehtäviin. Kävimme tutustumassa ukrainalaisiin, jotka ovat löytäneet töitä Lapista kesän aikana.