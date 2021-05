Työmatkapyöräily edistää terveyttä mutta altistaa myös tapaturmille. Arkistokuva. Kuva: Pekka Kallasaari

Työmatkapyöräily lisääntyy säiden lämmetessä, ja korona on lisännyt pyöräilyn suosiota entisestään. Pyöräilijöiden määrän kasvaessa myös tapaturmia sattuu enemmän.

– Koronalla on kahtalaiset vaikutukset työmatkapyöräilyyn. Pyöräilyn suosio on lisääntynyt valtavasti, mutta toisaalta etätyöskentely on vähentänyt työmatkailua, vakuutusyhtiö Fennian riskipäällikkö Piia Kyllönen kertoo tiedotteessa.