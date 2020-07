Suuri kysymys on, miten pitkään yritykset pystyvät jatkamaan lomautuslinjalla, jos markkinat syksyllä eivät koronarajoitusten purkamisesta huolimatta palaudu entiselleen. Kuva: Satumaari Ventelä/KL

Talouden ja kuluttajien varovaisen myönteisistä odotusarvoista huolimatta huolta on kannettava korkeista työttömyysluvuista. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa 417 000 työtöntä työnhakijaa. Se on lähes 163 000 enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Lomautettujen osuus oli liki 138 000 henkeä. Lomautettujen määrä on rajoitusten purkamisen myötä kääntynyt laskuun toukokuun lukuihin verrattuna.