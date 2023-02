Otsa-ohimolohkorappeumiin sairastutaan Pohjois-Pohjanmaalla harvemmin kuin Pohjois-Savossa, mutta useammin kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Tämä käy ilmi laajasta kansainvälisestä tutkimuksesta, johon osallistui tutkijoita myös Oulun ja Itä-Suomen yliopistoista.

Tutkimuksessa selvisi myös, että keskimääräinen sairastumisikä otsa-ohimolohkorappeumaan on 66 vuotta. Se on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin on ajateltu. Otsa-ohimolohkorappeumia on tyypillisesti pidetty erityisesti työikäisten sairautena, mutta uusien tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että ne ovatkin aiemmin luultua yleisempiä myös iäkkäämmillä.