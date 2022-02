Pandemiarajoitusten purkupäätösten myötä on alettu taas keskustella siitä, missä vaiheessa etätyön tekijöiden olisi aika palata "konttorille" eli varsinaisille työpaikoille.

Toinen näkökulma keskustelussa on se, missä määrin etätöitä on järkevää jatkaa vielä senkin jälkeen kun pandemia on pysyvämmin rauhoittunut. Mielipiteet menevät asiassa ristiin.