Suomen työllisyysaste on ollut ennätyksellisen korkealla pidemmän aikaa. Työllisyyden trendiluvussa on ollut viime kuukausina lievää laskua, mutta kaiken kaikkiaan työllisyyden kehitys koronan jälkeen on ollut nousujohteista. Luvut viittaavat siihen, että talouden vahva kasvu yhdessä pohjoismaisen työllisyysmallin kanssa on vaikuttanut työllisyyteen positiivisesti.

Pohjois-Pohjanmaalla työllisyyden kasvu on ollut heikompaa kuin keskimäärin muissa maakunnissa, ja alueen nuorisotyöttömyys on edelleen kuusikkokaupunkien korkein. Nuorten pitkittyneen työttömyyden taustalla on usein monia syitä, kuten vahva henkilökohtaisen palvelun tarve, puutteellinen tai työmarkkinoille kelpaamaton ammatillinen osaaminen sekä työkokemuksen puute. Myöskään lisääntynyt pahoinvointi ja ruuhkat mielenterveyspalveluissa eivät edistä työllisyystilannetta.