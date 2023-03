Elinkeinoelämän keskusliitto EK on käynnistänyt ’Ihmistä tarvitaan aina’ -kampanjan, joka on kerännyt meitä ammatillisen osaamisen puolestapuhujia yhteen ja joka sopii tähän aikaan erinomaisesti. Suomi tarvitsee työelämään nyt kaikki tekevät kädet. Meistä jokainen on hyvä jossakin. Me tarvitsemme koulutukseen ja työelämään erilaisia väyliä, jotta kaikki löytävät oman paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa. Kun oikeat tekijät ovat oikeassa paikassa, siinä voittavat kaikki: sekä ihminen itse että yhteiskunta.

Työelämä tarvitsee kipeästi tekijöitä moniin eri työtehtäviin.