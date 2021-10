Kolumnin kirjoittaja Heikki Uusitalo. Kuva: Jarmo Kontiainen

Olen oppinut tuntemaan Sebastian Tynkkysen (ps.) älykkäänä ihmisenä. Hän on taitava poliitikko ja julkisuuspeleissä omaa luokkaansa. Hän on asioihin perehtyvä ja peloton sanankäyttäjä. Hän puhuu väsymättä ja milliäkään periksi antamatta juuri niistä teemoista, joita hänen alati kasvava kuulijakuntansa haluaa kuulla. On jopa poikkeuksellista, kuinka päämäärätietoisesti hän omaa asiaansa ajaa.

Tynkkynen on oululainen ensimmäisen kauden kansanedustaja ja perussuomalaisen puolueen nykyinen kolmas varapuheenjohtaja. Hän on merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa toimiva lainsäätäjä.