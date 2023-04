Kansa on puhunut ja kokoomus alkaa Petteri Orpon johdolla kasata hallitusta. Oulun vaalipiiriin on vaalikaudesta riippuen saatu nollasta kahteen ministeriä, joten paljon ei ole jaettavaa, mutta jakaminen on sitäkin intohimoisempaa.

Ministerispekulaatioissa katseet kääntyvät ääniharaviin, Sebastian Tynkkyseen (ps.) ja Tytti Tuppuraiseen (sd.). Jälkimmäinen voi hyvinkin saada jatkoa ministeriuralleen, jos kokoomus päätyy kimppaan demarien kanssa. Ellei sitten "pohjoisen salkku" mene Lapin vaalipiirin Johanna Ojala-Niemelälle (sd.).