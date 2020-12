Helsinki

Koiralle ei pidä syöttää jouluherkkuja. Kuva: Heikki Uusitalo

Joulupäivän iltana jotkin joulun perinteiset herkut saattavat jo tylsistyttää, jos niitä on tullut syötyä vähän joka aterialla. Koirien kanssa joulunpyhiä viettävien on kuitenkin syytä muistaa, että osa jouluherkuista voi olla koirille jopa hengenvaarallisia.

Kennelliitto muistuttaa tiedotteessa, että koiran omistajan tehtävänä on taata koiralle turvallinen joulu. Liitto on koonnut joulun muistilistan yhdessä Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maulan kanssa.

Useat ihmisten jouluruuat eivät sovi koirille ja voivat pahimmillaan aiheuttaa hengenvaaran.

– Kinkkua ei suolaisuuden ja rasvaisuuden vuoksi kannata antaa. Kinkun paistorasva taas on haitallista koiralle, sillä se voi pahimmillaan aiheuttaa haimatulehduksen. Kinkun tai siipikarjan luita ei myöskään pidä antaa koiralle, Kennelliiton tiedotteessa sanotaan.

Luut voivat tukkia koiran suoliston tai terävät luunsirut jopa puhkaista suolen. Jos koira pääsee käsiksi kinkkuverkkoon, seurauksena voi olla hengenvaarallinen suolitukos.

Mausteiset jouluruuat ja hiivaa sisältävät leivonnaiset saattavat pistää koiran vatsan sekaisin, joten nekään eivät kuulu koiran ruokakuppiin.

Makeista herkuista tumma suklaa on vaarallisimpien joukossa. Mitä tummempaa suklaa on, sitä vaarallisempaa se on koiralle. Jo pieni määrä tummaa suklaata voi pahimmillaan saada aikaan vakavan myrkytyksen.

Koiralta kiellettyjä ruoka-aineita ovat lisäksi muun muassa ksylitoli, macadamiapähkinä, viinirypäleet, rusinat ja hiivaa tai soodaa sisältävät taikinat ja myrkylliset kukat.

Kennelliitto neuvoo olemaan yhteydessä eläinlääkäriin, jos koira on syönyt kiellettyjä asioita.