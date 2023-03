Itärajan tuntumassa Kuusamossa on kaksi talviselle päiväretkelle erinomaisesti sopivaa vaaraa. Ne tunnetaan näyttävistä tykkypuistaan sekä maisemista: Kirkkaana päivänä näkee pitkälle Venäjän ja luovutetun Kuusamon puolelle.

Vaaroista tunnetumpi on Kuusamosta kaakkoon sijaitseva Iivaara, joka on valtion luonnonsuojelualue. Näistä kahdesta se on myös selkeämpi retkikohde, koska Iivaaralla on talvisin huollettu parkkipaikka ja enemmän muita retkeilijöitä.

Kuusamon koillispuolella, Rukalta noin 30 kilometriä itään sijaitseva Kuntivaara tunnetaan parhaiten moottorikelkkakohteena, mutta vaaralle pääsee kapuamaan umpihankivälineilläkin.