Kouluilla on vapaus päättää lukukauden päättävien juhliensa muodosta. Arkistokuva Kurenalan koulun kevätjuhlasta vuonna 2016. Kuva: Maiju Teeriaho

Yhteisöpalvelu Twitterissä puhutti keskiviikkona tieto, jonka mukaan osassa Oulun alakouluja ei järjestettäisi kevätjuhlaa koronan takia. "Koronan vuoksi ei vielä järjestetä iltajuhlaa", luki koululta tulleessa viestissä, joka ei saanut osakseen ymmärrystä koronarajoitusten jo poistuttua.

Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, pitääkö paikkansa, että korona rajoittaisi edelleen koulujen juhlien järjestämistä?

– Koronasta johtuvia rajoitteita ei meillä enää ole, se on selvä asia. Olen saanut yhden palautteen samasta asiasta. Siinä oli kysymys Pöllönkankaan koulun omasta ratkaisusta, jonka mukaan juhlat järjestetään, mutta ei iltajuhlana, johon on tyypillisesti kutsuttu huoltajia. Tämä kuvastaa koulujen pedagogista vapautta miettiä, minkätyyppinen juhla mihinkin hetkeen soveltuu ja on koululle toimiva.