Dokumentissa kerrataan kappaleiden syntyyn johtaneita vaiheita ja kuullaan yhtyeen mukana soittaneita muusikoita.

Abba ja suurhittien salat

MTV3 klo 00.35

Abbaan keskittyvä brittidokumentti ei edusta niin syvää musanörtteilyä kuin pitkään jatkunut Rockin klassikolevyt -sarja. Fiksusti se aihetta kumminkin rajaa. Ruotsin pop-ihmeeltä valitaan kolme isointa hittiä: mitä ne kertovat yhtyeen tilanteesta ja jäsenten ihmissuhteista? Mamma Miassa kuuluvat Benny Andersonin ja Björn Ulvaeuksen oppivuodet ruotsalaisen iskelmän ja Phil Spectorin isosti soivien lauluyhtye-hittien parissa. Agnetha Fältskogin ja Anni-Frid Lyngstadin yhteislaulu löysi lopullisen kemiansa.

Tanssihitti Dancing Queen tavoittaa samettisen täydellisyyden. The Winner Takes it All summaa abbalaisten yhteiset vuodet ja ihmissuhteet. Tällaisille ohjelmille tyypilliseen tapaan ääneen pääse sekalainen joukko elämäkertureita ja fiilistelijöitä. Onneksi mukana on myös kitaristi Janne Schaffer ja muita muusikoita. He olivat paikalla, kun pop-historiaa tehtiin. (Britannia 2019)