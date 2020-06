Kirjoittaja Mari Lukkari.

Suuren lehmuksen alla istumme minä ja ystäväni, hienoissa mekoissa ja leveälieriset hatut päässä. Valokuva on otettu lapsuudenkotini pihalta, jonne olin järjestänyt piknik-hetken viltteineen.

Olin yhdeksän vanha ja juuri lukenut elämäni ensimmäisen romaanin. Se oli Louisa May Alcottin Pikku naisia, ja vaikutus oli valtava. Kirja imaisi minut maailmaansa, josta en halunnut luopua viimeisen lauseen jälkeen. Romaanista tuli kokonaisvaltainen kokemus, joka jatkui leikissä ja vaikutti eri tavoin elämässä. Pikku naiset eli Meg, Jo, Beth ja Amy, tarjosivat käypiä aineksia identiteetin rakennuspalikoiksi.

Kotipihalle asettelemani viltin päällä leikin Megiä, olinhan itsekin sisarussarjani vanhin ja lempipuuhiini kuuluivat leipominen ja käsityöt. Kirjan lukemisen jälkeen olen katsonut romaanista tehdyt elokuvat vuosilta 2019, 1994 ja 1949.

Ikävuosien karttuessa suosikikseni vaihtui Megin sijaan hiuksensa lyhyiksi leikannut Jo, joka myös kirjoitti ja matkusti Eurooppaan. Minäkin leikkasin tukan lyhyeksi, tosin muista syistä, mutta nyt mietin, että tästäkö se ajatus alun perin lähti. Hiusten, perinteisen naisen kruunun, leikkaaminen oli Jon aikana rohkeudessaan vallankumouksellinen.

Elämän kestävä peili

Vuonna 1868 ilmestynyt Pikku naisia kertoo Marchin perheen neljän sisaruksen elämästä sisällissodan ajan Yhdysvalloissa. Sisarusten perhe on vahva perinteinen ydinperhe: äiti pyörittää kotia ja isä toimii pappina rintamalla.

Vuonna 2020 romaani on arvomaailmaltaan monin osin vanhentunut, sillä naisten mahdollisuudet ovat siinä hyvin rajalliset. Tälle naiselle romaani on antanut elämän kestävän peilin heijastella sitä, miten on muuttunut se, kuinka maailman ja oman paikkansa siinä näkee.

Pikku naisia palasi mieleeni, kun Yle Radio 1:ssä käytiin lauantai-iltana keskustelua kirjasta. Lukupiirissä keskustelijoina olivat kirjailija Helmi Kekkonen, kirjailija ja teatterintekijä Juha Hurme ja toimittaja Anna Tulusto. Keskustelun voit kuunnella Yle Areenasta.